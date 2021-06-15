أحوال الطقس اليوم في ليبيا (الثلاثاء 15 يونيو 2021)

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء دون تغيير اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تسجيل الحرارة ارتفاعًا طفيفًا الخميس على غالبية المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية مساءً، ودرجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية على الساحل، وبين 32 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم في مناطق الجبل الأخضر وجنوبه، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل على مناطق الخليج وبعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وتكون على جالو وأجدابيا والجغبوب بين 33 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.