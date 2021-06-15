وزير النفط يطالب رئيس مجلس النواب باعتماد زيادة 67% في مرتبات القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 01:48 صباحا
وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد إمحمد عون، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، باعتماد نسبة الزيادة المقررة بـ67% في مرتبات العاملين بالقطاع، مؤكدا أنها «حق مشروع لمستخدمي القطاع».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مدينة طبرق، أمس الاثنين، لمناقشة ترتيبات اعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية للعام 2021، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن عون أوضح لرئيس مجلس النواب خلال الاجتماع «الأهمية البالغة لاعتماد ميزانية كافية لقطاع النفط، نظراً لأهميته البالغة، حيث أنه المصدر شبه الوحيد للدخل، ولحاجة قطاع النفط الملحة لعمليات الصيانة والتطوير وبرامج التأهيل».

وأضاف المصدر أن كون طلب «اعتماد الزيادة في مرتبات قطاع النفط التي صدر قرار بإقرارها في سنة 2013 بزيادة قدرها 67%، والتي تعد حقاً مشروعاً للعالمين بقطاع النفط»، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «قد أبدى تفهما لهذا الطلب، خاصة من الناحية القانونية».

- تعليق جلسة مجلس النواب بعد «شجار» بين نائبين
- بدء جلسة «النواب» لمناقشة مشروع الميزانية والمناصب السيادية

وضم وفد حكومة الوحدة الوطنية الذي التقى رئيس مجلس النواب في طبرق إلى جانب عون كل من ووزير المالية، خالد المبروك، وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير التخطيط، فاخر  أبوفرنة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء جلسته المقررة لمناقشة مشروع  قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 الذي أعدته حكومة الوحدة الوطنية، بعدما تأجلت الجلسة أمس الاثنين بعد مشاجرة بين نائبين.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير خارجية مالطا: الشعب الليبي عانى طويلا من الحرب وعلى الاتحاد الأوروبي تقديم ...
ليبيا
حالة جدل في الوسط الرياضي حول تعرض جمال الزروق لحملة ابتزاز وتهديد
رياضة محلية
بيان قمة الأطلسي: «لا عودة إلى الوضع الطبيعي» ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي
دولى
الماتادور الإسباني ينطلق بمواجهة السويد في «يورو 2020»
رياضة عالمية
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية
رياضة عالمية
«نوفافاكس»: لقاحنا المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%
دولى
شركة فرنسية تعلن أنها تراقب «مشكلة أداء» في منشأة نووية صينية
دولى
رئيس «تيسلا»: سنقبل «بتكوين» مجددا عندما تصبح أقل تلويثا للبيئة
اقتصاد
ضربة قاضية وأرقام فريدة ونكهات خاصة في مباراة النمسا ومقدونيا
رياضة عالمية
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد جديد «كيا سبورتاج 2022»