الدبيبة: الحكومة تعمل على دعم قطاع النفط وفق الإمكانيات المتاحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 01:15 صباحا
اجتماع الدبيبة مع صنع الله ووكيل وزارة النفط رفعت العبار. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة تعمل على دعم قطاع النفط «وفق الإمكانيات المتاحة»، واصفا القاع بأنه «الشريان الحيوي للاقتصاد الليبي».

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، الاثنين، مع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الانتاج، رفعت العبار، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفي صنع الله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بمكتب الدبيبة في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس ناقش سير العمل بقطاع النفط.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أُطّلع خلال الاجتماع على ما يواجه قطاع النفط من صعوبات وسبل حلحلتها، مؤكدا «بدوره على أن الحكومة تعمل على دعم هذا الشريان الحيوي للاقتصاد الليبي وفق الإمكانيات المتاحة».

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أيضًا على ضرورة تشجيع الاستثمار لتطوير صناعة النفط والغاز بالبلاد، لما له من أهمية في النهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من كفاءته، وفق مكتب الإعلامي.

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