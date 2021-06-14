صنع الله يوضح متطلبات تنفيذ مشروع استخلاص غاز الطهي من شعل حقل الشرارة

صنع الله متحدثا إلى وفد المنطقة الجنوبية خلال اجتماع، الاثنين 14 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، متطلبات تنفيذ مشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة من أجل توفير احتياجات المنطقة الجنوبية، مؤكدا دراسة المشروع من قبل المؤسسة واستعدادها لتنفيذه.

وقال صنع الله خلال اجتماع عقده صباح اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس مع وفد من المنطقة الجنوبية إن المشروع «يحتاج فقط للتمويل من قبل الدولة للشروع في التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبمدة لا تتجاوز 18 شهر فقط، مع اشتراط توفر الظروف الأمنية المناسبة المشجعة لقدوم الشركات والمقاولين للعمل بالمنطقة».

وأكد صنع الله أن «ليبيا تتمتع بميزات عدة تساعدها لاحتلال مركز متقدم بين دول العالم في استخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية تحديدا، حيث تتمتع ليبيا بنسبة سطوع عالية على مدار السنة»، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من علاقة الشراكة المميزة بين المؤسسة وشركات الطاقة الكبرى مثل شركات «توتال» الفرنسية، و«ايني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية.

تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يكون في إطار استثماري

وأوضح صنع الله أن هذه الشركات تملك «قدرة وخبرة واسعة في مجال الطاقات المتجددة»، مبينا أن تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يمكن أن «يكون في إطار استثماري وشراكة بين هذه الشركات والمؤسسة أو مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بأمور الطاقة».

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وأضاف صنع الله أن تنفيذ مثل هذه المشاريع «سيكون نقلة نوعية في مجال الطاقة وداعم كبير للاقتصاد الوطني»، مشددا كذلك على أهمية هذا التوجه من الناحية البيئية أيضا ومواكبة الجهود الدولية للتقليل من الانبعاثات وخاصة بعد توقيع ليبيا مؤخرا على «اتفاقية باريس للمناخ».

الطاقات المتجددة وتوفير إمدادات الوقود وبرامج المسؤولية الاجتماعية

من جهتها أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع صنع الله مع وفد المنطقة الجنوبية جرى خلاله مناقشة عدة مواضيع كان أبرزها موضوع محطة كهرباء أوباري وخيارات الوقود المناسب، وكذلك أهمية الدخول وبقوة في استخدام الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء والاستفادة من النفط لدعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبة، إضافة إلى مناقشة أهمية تنفيذ مشروع «إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة النفطي لتوفير غاز الطهي وحل هذا المختنق بشكل جدري في منطقة الجنوب.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع ناقش أيضا مواضيع أخرى متعلقة بنشاط المؤسسة تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومنها أهمية ضمان استمرار تدفق المحروقات، وإطلاق برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب لاستيعاب المبادرين من الشباب وخلق فرص العمل ومواضيع اخرى لتحفيز القطاع الخاص.

من جهته، أشاد وفد المنطقة الجنوبية، بدور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصفى صنع الله، في إدارة قطاع النفط طيلة السنوات الماضية رغم صعوبة المرحلة في الحفاظ على وحدة وتماسك القطاع، مؤكدين وقوفهم ومساندتهم للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة.

وضم الاجتماع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، فاطمة الصويعي، وعلي كشير، وأحلام اللافي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها، منصور السريتي، ومدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الجنوبية، سليمان الزروق، واللواء ركن متقاعد من الجيش الليبي الدكتور أحمد حمدوني، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم.

وفد المنطقة الجنوبية خلال اجتماعهم مع صنع الله، الاثنين 14 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

النائبتان فاطمة الصويحي وأحلام اللافي خلال اجتماعهن ووفد المنطقة الجنوبية مع صنع الله، الاثنين 14 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)