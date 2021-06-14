الكوني يوضح رسالة المجلس الرئاسي للدبيبة

اجتماع المجلس الرئاسي مع الدبيبة، الاثنين، 14 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الرسالة التي أكدها المجلس خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين.

وقال الكوني في تغريدة نشره الكوني عبر حسابه على «تويتر»: « في اجتماعنا اليوم مع (رئيس الوزراء) عبدالحميد دبيبة أكدنا تواصل دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية لتحقق كامل استحقاقاتها في هذه الفترة القصيرة».

وعقد المجلس الرئاسي اجتماعين منفصلين اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جمع الأول رئيس المجلس محمد المنفي والدبيبة، وضم الثاني المجلس الرئاسي مجتمعا مع رئيس مجلس الوزراء.

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وبحث اجتماع المنفي والدبيبة آخر الاستعدادات لمؤتمر «برلين 2» الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي، فضلًا عن عدد من الملفات الخدمية المتعلقة برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح «كورونا».

بينما بحث المجلس الرئاسي مجتمعا مع الدبيبة «التوتر الأمني في مدينة العجيلات» غرب البلاد، والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب، حسبما جاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي.