قادة «ناتو» يخاطبون حكومة الوحدة ومجلس النواب بشان الانتخابات

قادة حلف شمال الأطلسي المجتمعين في بروكسل، الاثنين 14 يونيو 2021. (الرئاسة التركية)

حث قادة حلف شمال الأطلسي حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب على الالتزام بموعد «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة»، مبديا استعداده لتقديم المشورة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية في ليبيا.

وفي بيان ختامي لقادة دول «ناتو» في قمة جمعتهم اليوم الاثنين في بروكسل ببلجيكا قلقهم من «انعكاسات المباشرة للأزمة في ليبيا على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الحلفاء». مرحبين بالتقدم المحرز في ليبيا، بما في ذلك تعيين حكومة موقتة ومجلس رئاسي. كما أشاد قادة حلف الأطلسي بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وبخصوص الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق الأممية، دعا قادة «ناتو» جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ، إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021. إلى جانب تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و 2571 واتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

- بايدن يبحث تطورات الملف الليبي مع إردوغان في بروكسل ومع بوتين بجنيف

- قمة «مجموعة الـسبع» توجه ثلاث رسائل بشأن ليبيا

وأعلن قادة الأطلسي عن قرار التزامهم «بتقديم المشورة لليبيا، بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، مع مراعاة ظروفها السياسية والأمنية».

يشار إلى أن قادة دول حلف شمال الأطلسي، البالغ عددها 30 دولة، اجتمعوا في بروكسل وناقشوا جدول أعمال تمحور حول مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق له لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى العلاقة مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.