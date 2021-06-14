مدير مركز مكافحة الأمراض يكشف مصادر حصول ليبيا على لقاح «كورونا»

مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، ( صورة من البث المباشر للحوار: المركز)

قال مدير مركز مكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن ليبيا حصلت على لقاح فيروس «كورونا المستجد» من أكثر من مصدر، منها بعض الدول مثل: تركيا والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة «كوفاكس».

وأوضح في حوار بثه المركز، أمس الأحد، أن ليبيا حصلت على أكثر من نوع من اللقاح بناء على المصادر التي ورَّدت هذه اللقاحات، «حيث حصلنا على 200 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك v الروسي المجمد، و150 ألف جرعة من اللقاح الصيني وردت من تركيا، وكذلك 54 ألف جرعة من مبادرة كوفاكس، و117 ألف أخرى من المبادرة ذاتها».

وأشار إلى أن هناك 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» ستصل إلى ليبيا الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن لقاح «أسترازينكا» يتم استخدامه بحذر بسبب المشاكل التي نتجت في بعض الدول بعد تناوله.

وأكد النجار أن الحصول على اللقاح يتسبب في احتواء الجائحة، وهو ما حصل في بريطانيا التي قلت فيها نسب الوفيات بشكل كبير بعد تطعيم نحو 50 مليون شخص، وفق كلامه.