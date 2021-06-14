«الصحة» تعلن إطلاق أول برنامج تدريبي لتنمية قدرات العاملين في أقسام العناية بمراكز العزل

إطلاق أول برنامج تدريبي لتنمية قدرات العاملين في أقسام العناية بمراكز العزل, 14 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامجًا تدريبيًّا، هو الأول من نوعه في ليبيا، يختص بتنمية قدرات العناصر الطبية العاملة في أقسام العناية الفائقة، بمراكز العزل الصحي المتخصصة في علاج مرضى «كوفيد-19».

ويجري تنفيذ البرنامج التدريبي عبر إدارتي الطوارئ الصحية والموارد البشرية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، وفق بيان للوزارة اليوم.

ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى، إلى تعزيز قدرات سبعة عشر عنصرًا طبيًّا من العاملين بمراكز العزل الصحي، الواقعة بالمنطقتين الغربية والجنوبية، فيما ستستهدف المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج، العاملين بمراكز العزل الواقعة بالمنطقتين الوسطى والشرقية.

ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستغرق ستة أيام، عديد المحاور؛ أبرزها تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها للمرضى المصابين بعدوى Covid بناءً على توصية منظمة الصحة العالمية، وتزويد المريض في المراحل المبكرة بالعلاج الداعم، وإدارة الفشل التنفسي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وتوصيات لمرضى (COVID-19) المصابين بأمراض مشتركة، إلى جانب تقييم الحالة التغذوية للحالات الحرجة، وتقييم المريض باستخدام الإرشادات وطرق التقييم العالمية المعتمدة لمرضى «Covid-19».

إطلاق أول برنامج تدريبي لتنمية قدرات العاملين في أقسام العناية بمراكز العزل, 14 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

إطلاق أول برنامج تدريبي لتنمية قدرات العاملين في أقسام العناية بمراكز العزل, 14 يونيو 2021. (وزارة الصحة)