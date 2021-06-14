شركة البريقة: العمل منتظم في مستودع رأس المنقار ببنغازي

صورة مقتطعة من فيديو لمستودع رأس المنقار في بنغازي، 14 يونيو 2021، (شركة البريقة)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن عمليات التشغيل بمستودع رأس المنقار النفطي في بنغازي تسير بشكل اعتيادي، دون أي عراقيل.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات بشأن ما أُثير حول توقف العمل بالمستودع، حيث أشارت الشركة إلى أن حركة دخول وخروج شاحنات نقل الوقود وغاز الطهي تعمل وفق الخطط التنفيذية اليومية دون عراقيل، حسب البيان المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف «الشائعات المغرضة» التي قد تؤدي إلى إرباك العمل بمحطات توزيع الوقود دون مبرر.