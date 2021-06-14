«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة، غربية إلى شمالية غربية، على الساحل من شحات إلى طبرق، سرعتها 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة في غالبية مناطق الساحل، ومتوسطة على ساحل الخليج؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.