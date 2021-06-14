«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 11:39 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة، غربية إلى شمالية غربية، على الساحل من شحات إلى طبرق، سرعتها 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة في غالبية مناطق الساحل، ومتوسطة على ساحل الخليج؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز نصف متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، بينما تكون غربية على الساحل من شحات إلى درنة، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف 0.5 متر و1.5 متر، ويصل إلى مترين على الساحل من شحات إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج بوجه عام، وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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