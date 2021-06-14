«مباحثات ممتازة».. السفارة البريطانية تسلط الضوء على زيارة وزير الدفاع إلى ليبيا

الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي, 10 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

سلطت السفارة البريطانية في ليبيا، الضوء على لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء الخميس، في طرابلس، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي، والذي ناقش آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر، إن اللقاء كان «مهما للتعاون البريطاني-الليبي»، واصفة المباحثات بـ«الممتازة»، مؤكدة دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة.

وكان اللقاء تناول رؤية حكومة الوحدة الوطنية، للمضي قدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، وفق بيان للحكومة السبت.

‏الدبيبة يبحث مع وزير الدفاع البريطاني آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2

وأكد الجانب البريطاني دعمه لجهود ‏تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساهمة المملكة المتحدة لخروج «كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ومساندة دولة ليبيا في برامج تأمين الحدود».