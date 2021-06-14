سبها: القبض على متهم بقتل شخص في مزرعة قرب طريق طرابلس

المتهم بقتل شخص في مزرعة بسبها. (مديرية الأمن)

أعلنت مديرية أمن سبها اليوم الأحد القبض على شخص عربي الجنسية بتهمة قتل شخص في مزرعة تابعة لجمعية الهلال الأحمر ناحية طريق طرابلس.

وأوضحت المديرية أنه في الثامنة والربع صباح اليوم الأحد وردت معلومة لأعضاء البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها مفاده وجود شخص مقتول بمزرعة ناحية طريق طرابلس مقابل شركة جنكيز.

وأضافت أن بعض الدوريات توجهت للمكان وتبين أنه مزرعة تابعة لجمعية الهلال الاحمر الليبي وأن الشخص المجني عليه يعمل بتلك المزرعة حيث تبين بأنه مصاب بعيارين ناريين، وقد تم نقله إلى ثلاجة الموتى.

بعد ذلك، باشر أعضاء قسم البحث الجنائي التحري وجمع المعلومات وتقفي أثر الجاني بالتعاون مع الاجهزة الأمنية في سبها، قبل أن يتم ضبط الجاني وإحضاره إلى قسم البحث الجنائي «وهو شخص يدعى م . ع . ه سوداني الجنسية وأعترف بما نسب إليه وأتخذت الاجراءات القانونية حياله وسيتم إحالته إلى النيابة العامة».