سبها: القبض على متهم بقتل شخص في مزرعة قرب طريق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 12:02 صباحا
المتهم بقتل شخص في مزرعة بسبها. (مديرية الأمن)

أعلنت مديرية أمن سبها اليوم الأحد القبض على شخص عربي الجنسية بتهمة قتل شخص في مزرعة تابعة لجمعية الهلال الأحمر ناحية طريق طرابلس.

وأوضحت المديرية أنه في الثامنة والربع صباح اليوم الأحد وردت معلومة لأعضاء البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها مفاده وجود شخص مقتول بمزرعة ناحية طريق طرابلس مقابل شركة جنكيز.

وأضافت أن بعض الدوريات توجهت للمكان وتبين أنه مزرعة تابعة لجمعية الهلال الاحمر الليبي وأن الشخص المجني عليه يعمل بتلك المزرعة حيث تبين بأنه مصاب بعيارين ناريين، وقد تم نقله إلى ثلاجة الموتى.

بعد ذلك، باشر أعضاء قسم البحث الجنائي التحري وجمع المعلومات وتقفي أثر الجاني بالتعاون مع الاجهزة الأمنية في سبها، قبل أن يتم ضبط الجاني وإحضاره إلى قسم البحث الجنائي «وهو شخص يدعى م . ع . ه سوداني الجنسية وأعترف بما نسب إليه وأتخذت الاجراءات القانونية حياله وسيتم إحالته إلى النيابة العامة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
إعلان لائحة اتهام ضد الأمير حمزة: محاولة الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
«أمن طرابلس»: القبض على مسجل خطر متهم في 11 جريمة
ليبيا
إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف