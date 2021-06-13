«تسييري طبرق» يبحث مع شركة فرنسية صيانة محطة تحلية المياه في البلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 13 يونيو 2021, 10:00 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع وفد شركة «سديم» الفرنسية. (الإنترنت)

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق خلال اجتماع عقد، اليوم الأحد، بمقر ديوان البلدية مع مسؤولي شركة «سديم» الفرنسية الاستعدادت اللازمة لإجراء صيانة وعمرة جسيمة لمحطة تحلية المياه في البلدية.

وضم الاجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، ومدير شركة «سديم» الفرنسية، ومدير محطة تحلية المياه المهندس محمد رزق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال وعدد من مهندسي المحطة، بحضور النائب مفتاح الشاعري.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع جاء بناء على دعوة وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس طارق بوفليقة للشركة الفرنسية من أجل التباحث مع البلدية حول صيانة محطة تحلية المياه.

وأوضح فؤاد أن الاجتماع ناقش الإجراءات المطلوبة لإجراء العمرة الجسيمة لمحطة تحلية مياه البحر ببلدية طبرق وإعادة جدولة الطلبيات وأولويات قطع الغيار حسب الوضع الحالي للمحطة وكذلك تقييم وتحديد القيمة المالية المطلوبة لتنفيذ العمرة.

ونوه مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة إلى أن صيانة محطة تحلية مياه البحر في البلدية تحظى بدعم مباشر من رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية الذي وعد بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لصيانة المحطة وتوفير مياه الشرب لمدينة طبرق والمناطق المحيطة.

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