اختتام مهرجان لصيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 13 يونيو 2021, 09:37 مساء
فعاليات مهرجان صيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق. (الإنترنت)

اختتمت مساء أمس السبت في مدينة طبرق فعاليات المهرجان الخاص بصيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة الدخيلة على الساحل الليبي، بحضور عدد كبير من اهالي المدينة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، رافع آدم لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المهرجان جرى تحت إشراف علمي وأكاديمي من جامعة طبرق ونظمته «اللجنة التطوعية لتنظيم المهرجانات المتنوعة» برعاية المجلس التسييري لبلدية طبرق.

وأضاف آدم أن فعاليات المهرجات استمرت على مدى ثلاثة أيام، جرى خلالها تقييم المشاركين عن طريق احتساب وزن الأسمال التي اصطادها كل صياد لمدة ثلاثة أيام، ومنحت الجائزة وهي عبارة عن سيارة منح لمن اصطاد أكثر كمية من أسماك أرنب البحر السامة.

وأكد آدم أن الجائزة كانت من نصيب الرياضي بنادي عين التميمي للمسابقات البحرية، عاشور الساعدي، الذي تحصل على الترتيب الأول لمهرجان مكافحة سمكة الأرنب بعدما اصطاد ما قيمته 2.85 كيلو غرام.

فعاليات مهرجان صيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق. (الإنترنت)
فعاليات مهرجان صيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق. (الإنترنت)
فعاليات مهرجان صيد ومكافحة سمكة أرنب البحر السامة في طبرق. (الإنترنت)
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