زيارة من مسؤولي معهد النفط لشركة الواحة

جانب من اجتماع مسؤولي معهد النفط مع مسؤولي شركة الواحة. (الشركة)

أشاد رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط خالد العاتي بالدور الذي تلعبه شركة الواحة في قطاع النفط في ليبيا باعتبارها واحدة «من الشركات العريقة والتي لها اسمها وشأنها في المجال».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأحد بمقر الشركة بحضور رئيس لجنة الإدارة بها نوري الصيد، ومسؤولين آخرين، ضمن زيارة أجراها مسؤولين بمعهد النفط، وفق بيان للشركة..

ورحب الصيد بـ«الدور الذي يلعبه المعهد في تغطية الاحتياجات الفنية لقطاع النفط، باعتباره الذراع الفنية لمؤسسة الوطنية للنفط وهو ما يحرص عليه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في إعطاء الأولية للمعهد وخصوصا في الدراسات المكمنية وباقي الأعمال الفنية».

وقدمت الإدارات الفنية التابعة لمعهد النفط الليبي عرضا مفصلا للأعمال والمشاريع التي يقدمها المعهد، وعن المعامل والمختبرات والأجهزة التي تم تطويرها مؤخرا في معهد النفط الليبي.

كما شمل العرض أيضا شرح تفصيلي لما يقدمه مكتب المعلومات الفنية من أعمال جمع وحصر كل المعلومات الفنية الخاصة بالآبار والحقول بشركة الواحة للنفط.

حيث تم الاتفاق في الاجتماع على إعداد مذكرة تعاون فني مشترك بين المعهد وشركة الواحة للنفط والتي تضمن تغطية كل المجالات الفنية.