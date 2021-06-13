وزارة العدل تبدي استعدادها للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 07:25 مساء
المستشارة حليمة عبدالرحمن مع سفيرة السويد لدى ليبيا. (وزارة العدل)

أبدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن استعدادها للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون وإدماج السجناء وإعادة تأهيلهم، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك على لسان وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، خلال لقائها مع سفيرة مملكة السويد لدى ليبيا والوفد المرافق لها، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وقالت وزارة العدل إن الوزيرة حليمة عبدالرحمن رحبت في مستهل اللقاء بالسفيرة السويدية وأكدت التزام الوزارة بتعزيز حقوق الإنسان واستعرضت الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون، مشيرة إلى أن القانون الليبي لديه معاملة خاصة للأحداث الجانحين حيث يمثلون أمام محاكم خاصة ويقضون عقوبتهم في مؤسسات خاصة.

كما أثنت وزيرة العدل على موقف السويد «الداعم لحقوق الإنسان ولاسيما حقوق المرأة والطفل، وعبرت عن استعداد الوزارة للتعاون مع المملكة للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون وإدماج السجناء واعادة تأهيلهم».

وأضافت وزارة العدل أن لقاء الوزيرة حليمة عبدالرحمن مع السفيرة السويدية تطرق إلى مناقشة مسألة الهجرة غير الشرعية، ونوهت الوزيرة إلى أن «هناك خطة للتعامل معها تشمل كل الوزارات ذات العلاقة».

من جهتها عبرت السفيرة السويدية خلال اللقاء مع الوزيرة عن سعادتها بوجودها في ليبيا التي تربطها بمملكة السويد علاقات وثيقة ترجع إلى عقود طويلة، مؤكدا أن السويد بوصفها عضوا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تعمل مع شركائها الأوربيين لدعم الاستقرار في ليبيا.
 

سفيرة السويد لدى ليبيا خلال لقائهما مع المستشارة حليمة عبدالرحمن. (وزارة العدل)
لقاء المستشارة حليمة عبدالرحمن مع سفيرة السويد لدى ليبيا والوفد المرافق لها. (وزارة العدل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان لائحة اتهام ضد الأمير حمزة: محاولة الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى ...
عربى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»
دولى
بنك تونس المركزي يدعو إلى تسهيل إجراءات سحب الليبيين لأموالهم
ليبيا
مبابي يرفض اعتذار جيرو ويفضل التركيز لمواجهة ألمانيا
رياضة عالمية
إصابة 12 فردا بـ«كورونا» في منتخب فنزويلا قبل ساعات من افتتاح كوبا أميركا أمام ...
رياضة عالمية
تهديد للدوري الليبي الممتاز بالإلغاء هذا الموسم
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف