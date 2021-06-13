القطراني يؤكد ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية

اجتماع القطراني مع رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطية القطراني، «ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية»، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، للاطلاع على سير عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في بنغازي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع ضم رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون، والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية، ورئيس ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

اجتماع القطراني مع رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع القطراني مع رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية. (حكومة الوحدة الوطنية)