قمة «مجموعة الـ7» توجه ثلاث رسائل بشأن ليبيا

لقطة جماعية للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع الكبار في بريطانيا. (مجموعة السبع بريطانيا)

وجه قادة العالم الذين حضروا قمة «مجموعة السبع» الكبرى ثلاث رسائل بخصوص ليبيا، مجددين دعمهم الكامل للسلطة الوطنية التنفيذية في مساعيها نحو تعزيز الاستقرار في البلاد.

وحسب «جي 7» التي احتضنتها كورنوال البريطانية في بيان ختامي، اليوم الأحد، فقد أكد القادة دعمهم الكامل للسلطة التنفيذية الموقتة في سعيها نحو تحقيق الاستقرار لليبيين، وبتسهيل من الأمم المتحدة في إطار عملية برلين.

كما أعاد البيان التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

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في المقابل جددوا الدعوة إلى الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر2020، بما في ذلك انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا. مشددا البيان على ضرورة الامتثال الفوري لجميع الدول لقراري مجلس الأمن 2570 و2571.

وعلى مدى ثلاثة أيام منذ الجمعة الماضية اجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمتهم في بريطانيا حيث كان على جدول أعمالها أولويات التوزيع العادل للقاحات والمناخ، ومواجهة الوباء ومناقشة الأزمات الدولية.