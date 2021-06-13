الدبيبة: نعمل على الأخذ بملاحظات النواب في مشروع الميزانية.. وتضخمها نتيجة تغير سعر الصرف

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال لقاء الوفد الحكومي بأعضاء في المجلس في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (مجلس النواب)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تعمل على تضمين جميع ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية.



جاء ذلك خلال لقاء تشاوري جمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعددًا من أعضاء وفد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بفرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، الأحد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأوضح الدبيبة «تضخم الميزانية نتيجة التغير في سعر الصرف»، مؤكدًا أهمية «دور المؤسسات المحاسبية والرقابية، والقيام بدورها الرقابي ومتابعة أوجه صرف الحكومة».

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حضر اللقاء رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعدد من أعضاء المجلس، ومن الحكومة كل من وزير المالية د.خالد المبروك، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

وطالب النواب الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تضمين جميع الملاحظات الواردة من المجلس عبر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وتقديم مشروع الميزانية مفصلًا لمجلس النواب لاعتماده.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس إن «هذا اللقاء يأتي في طور المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس».

وأكد النويري «ضرورة أخذ الحكومة جميع ملاحظات اللجنة المالية والسادة الأعضاء، وأن من واجب الحكومة تقديم مشروع قانون مرتبات موحد ليتم اعتماده من مجلس النواب بغية تحقيق العدالة المجتمعية بين الليبيين».

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية غدا الإثنين في مدينة طبرق بناء على دعوة رسمية وجهها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح الأسبوع الماضي، وحسب الدعوة فإن الجلسة ستناقش «بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية».

من لقاء الوفد الحكومي بأعضاء في المجلس في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (مجلس النواب)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء الوفد الحكومي بأعضاء في المجلس في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (مجلس النواب)

من لقاء الوفد الحكومي بأعضاء في المجلس في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (مجلس النواب)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري في صورة تذكارية خلال لقاء الوفد الحكومي بأعضاء في المجلس في العاصمة طرابلس، 13 يونيو 2021. (مجلس النواب)