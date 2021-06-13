الجرندي والمنقوش يؤكدان أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية بين تونس وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 04:36 مساء
لقاء سابق بين الجرندي والمنقوش. (أرشيفية: الخارجية التونسية)

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ونظيرها التونسي عثمان الجرندي، «أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة»، وفي مقدمتها اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية - الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي مع المنقوش، اليوم الأحد، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقالت الوزارة في بيان إن الاتصال الهاتفي بين الجرندي والمنقوش يندرج في إطار تنسيق المواقف بين البلدين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك التي ستعرض على أجندة أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بقطر الأسبوع المقبل.

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وأوضحت أن الجرندي جدد للمنقوش التأكيد على دعم تونس المسار السياسي في ليبيا الشقيقة، معربًا عن «الارتياح للديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية - الليبية في الآونة الأخيرة، خاصة تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وعودة الحركة التجارية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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