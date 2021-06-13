الحويج وبوسعيد يستعرضان تحضيرات اجتماع اللجنة الليبية - التونسية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 04:11 مساء
لقاء الحويج ووزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، السبت 12 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة الليبية- التونسية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن اجتماع الحويج وبوسعيد، الذي جرى أمس السبت في تونس، بحث خلاله الطرفان أعمال اللجان الفنية لتسهيل حركة المواطنين والسلع والخدمات عبر كافة المنافذ.

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن مباحثات الحويج وبوسعيد تطرقت أيضًا إلى متابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي خلال زيارة الأخير إلى العاصمة طرابلس في مايو الماضي.

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وأعلن الدبيبة توقيع اتفاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي مع تونس، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إلى طرابلس في 23 مابو الماضي، فيما أكد الأخير خلال الزيارة رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا.

وتشمل الاتفاقات الموقعة بين تونس وليبيا، جوانب في التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وتتضمن كذلك بنودا لتفعيل بعض اللجان المشتركة في قطاع النقل البري وتنقل المركبات، وكذلك النقل البحري، وتهدف إلى تعزيز الحركة التجارية والبشرية بين البلدين.

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