المالية تطالب الوزارات والمصالح بسرعة إحالة الحسابات الختامية للعام المالي الماضي

وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، من الوزارات والمصالح سرعة إحالة الحسابات الختامية إليها، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي.



ونبهت الوزارة، في منشور رسمي، الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح، إلى أنه في حال «إثبات التخلف لأية وحدة إدارية عما جاء في هذا المنشور، سيتم حجب مخصصات الباب الثاني عن تلك الوحدة».



واستندت الوزارة إلى نص المادة 23 من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، التي تستوجب على الوزارات والمصالح أن تقدم إلى وزارة المالية بياناتها بشأن الحساب الختامي خلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

وفي ديسمبر الماضي قالت وزارة المالية، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، إنها تسلمت الحساب الختامي لسنة 2009، ضمن خطة وزارة المالية في الإسراع بإقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة.