إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة، ونشرتها عبر موقعها على الإنترنت وصفحتها على «فيسبوك».

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة، التي جرت في 3 أبريل الماضي، عن فوز قائمة «الزيتونة» بمقاعد الفئة العامة، بعدما حصلت على 1685 صوتًا، وفوز عبد المهيمن يونس سالم أبولسين بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 2066 صوتًا، ومفيدة شعبان محمد صولة بمقعد المرأة بحصولها على 1706 صوتًا.

إعلان موعد الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة، 19.34% بواقع 9455 مقترعًا من إجمالي 48 ألفًا و876 مقترعًا مسجلين بجداول الناخبين، وتنافس في هذه الانتخابات 9 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة و5 مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار و10 مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.