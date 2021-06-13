«الأرصاد»: تكاثر السحب على الشمال الشرقى وخلايا رعدية على الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 09:18 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقى اليوم، مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الجبل الأخضر.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان اليوم، أن يبقى الطقس معتدلا على باقي مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل، والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: ما بين 25 و30 درجة مئوية، بينما تتراوح على الدواخل بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
الطقس: تكاثر للسحب هذا اليوم على أغلب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا رعدية على مناطق الجبل الأخضر وظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة تنشط مساء الغد على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.

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