قطع المياه عن مدن الجبل بعد اعتداء على خط «أبوزيان- الرحيبات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 12:59 صباحا
تسريب بخط نقل المياه ترهونة - بوزيان، 7 يونيو 2021. (منظومة الحساونة - سهل الجفارة)

أعلنت منظومة الحساونة-سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، السبت، غلق الصمام المغذي لمدن الجبل وتوقف الضخ حتى الانتهاء من صيانة إحدى غرف الصمامات بخط «أبوزيان- الرحيبات».

ولجئ الجهاز إلى ذلك في محاولة منه لمعالجة تسرب للمياه بكميات كبيرة بخط «أبوزيان- الرحيبات»؛ جراء تعدي أحد المواطنين بمدينة الأصابعة على إحدى غرف الصمامات بالخط.

- فرق الصيانة تحاول السيطرة على تسريب مياه بخط ترهونة - أبوزيان

ويوم الإثنين، أعلنت منظومة الحساونة - سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي إن فرق الصيانة تحاول السيطرة على تسريب حدث بخط نقل المياه ترهونة - أبوزيان جراء تعرضه لاعتداء.

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