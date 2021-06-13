541 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة منذ بداية الجائحة

مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في نشرته الوبائية المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في المدينة ارتفعت إلى 541 حالة بينها 23 نشطة و461 شفاء، و57 وفاة.

- بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز «PCR»

ونهاية مايو، استقبلت بلدية الكفرة معدات وأجهزة طبية، منها جهاز للأشعة المقطعية وجهاز «PCR»؛ وذلك تنفيذا لتعهدات وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، بدعم القطاع الصحي في البلدية ورفع جودة الخدمات الطبية بها.