ضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بالقرة بوللي

حملة لضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بالقره بوللي, 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة القرة بوللي.

وقالت الوزارة في بيان إن عمليات الضبط جاءت ضمن الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين، التي تمكنت أيضا من ضبط الآلات المستخدمة في هذه المخالفات، وضبط أحد المخالفين.

ووفق البيان، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وإحالة المقبوض عليه إلى جهات الاختصاص.

حملة لضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بالقره بوللي, 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

حملة لضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بالقره بوللي, 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

حملة لضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بالقره بوللي, 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

حملة لضبط مخالفات البناء العشوائي وتسوية الأراضي المملوكة للدولة بالقره بوللي, 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)