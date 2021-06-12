أعمال سرقة وتخريب وراء انقطاع الاتصالات على المنطقتين الشرقية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 05:56 مساء
أعمال سرقة وتخريب تستهدف كابل الألياف البصرية في منطقة العقيلة الواقعة بين سرت ورأس لانوف, 11 يونيو 2021. (هاتف ليبيا)

كشفت فرق الصيانة التابعة لشركة هاتف ليبيا أن أعمال سرقة وتخريب استهدفت أمس كابل الألياف البصرية في منطقة العقيلة الواقعة بين سرت ورأس لانوف، تسببت في انقطاع الاتصالات في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وتمكنت فرق الصيانة من ربط كابل الألياف البصرية المقطوع، وإعادة خدمات الاتصالات لكامل المنطقتين الشرقية والجنوبية خلال ساعات، وفق بيان الشركة اليوم.

ووجهت الشركة التحية والتقدير لمجهودات فرق الصيانة، التي واصلت العمل من أجل ربط القطع وإرجاع الخدمة للمنطقتين خلال ساعات.

أعمال سرقة وتخريب تستهدف كابل الألياف البصرية في منطقة العقيلة الواقعة بين سرت ورأس لانوف, 11 يونيو 2021. (هاتف ليبيا)
أعمال سرقة وتخريب تستهدف كابل الألياف البصرية في منطقة العقيلة الواقعة بين سرت ورأس لانوف, 11 يونيو 2021. (هاتف ليبيا)
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