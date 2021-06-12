اجتماع بين رئيس المجلس التسييري طبرق ومدير «سيدم» الفرنسية لحل مشاكل المياه

مدير شركة «سيدم» الفرنسية خلال اجتماعه مع مسؤولين في طبرق لحل مشاكل تحلية المياه. (المجلس البلدي)

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدير شركة «سيدم» الفرنسية للهندسة والتشييد، لمناقشة حل مشاكل محطة تحلية المياه في المدينة.

عقد الاجتماع صباح اليوم السبت بمكتب بوالخطابية، بحضور عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب لنائب مفتاح الشاعري ومدير محطة تحلية المياه المهندس محمد رزق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال وعدد من مهندسي المحطة.

وقالت البلدية إن اللقاء تم بناء على دعوة من وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق بوفليقة، مشيرة إلى أن البلدية أكدت تقديم «كل الإمكانات من دعم صيانة محطة تحلية المياه وتوفير مياه الشرب».

كما ناقش الاجتماع دراسة العمرة الجسيمة وإعادة جدولة الطلبيات وأولويات قطع الغيار حسب الوضع الحالي للمحطة وتقييم وتحديد القيمة المالية المطلوبة لتنفيذ العمرة.

مدير شركة «سيدم» الفرنسية خلال اجتماعه مع مسؤولين في طبرق لحل مشاكل تحلية المياه. (المجلس البلدي)