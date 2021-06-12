هيئة الأوقاف الليبية: الحج للمقيمين في السعودية خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 01:21 مساء
حجاج في ساحة المسجد الحرام بمكة يؤدون طواف القدوم، 29 يوليو 2020 (الإنترنت)

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أنه لن يتم تسيير رحلات حج من ليبيا إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، إذ إن الحج سيقتصر على المقيمين في المملكة فقط.

وأشارت الهيئة اليوم السبت إلى إعلان وزارة الحج السعودية أن شعيرة الحج لهذا العام 1442هـ 2021م ستقتصر على المقيمين داخل المملكة، بسبب «التطورات الحاصلة بسبب جائحة كورونا».

وحددت الوزارة عدد الحجاج بـ60 ألف حاج فقط من المقيمين، محددة شروطًا معينة للمتقدمين لأداء الفريضة الإسلامية، منها «أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة».

ويقتصر أداء المناسك على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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