شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 12 يونيو 2024)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 12:30 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يبلغ ساعتين اليوم السبت.

ويصل عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي إلى 4 ساعات، مع تنبيه الشركة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات على الشبكة.

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