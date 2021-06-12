شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 12 يونيو 2024)

جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يبلغ ساعتين اليوم السبت.

ويصل عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي إلى 4 ساعات، مع تنبيه الشركة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات على الشبكة.