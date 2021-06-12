شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 12 يونيو 2024)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يبلغ ساعتين اليوم السبت.
ويصل عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي إلى 4 ساعات، مع تنبيه الشركة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات على الشبكة.
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