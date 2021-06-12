«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل (السبت 12 يونيو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 12:12 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية هادئة في البحر والسواحل الليبية اليوم السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .
- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدات، وارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 مترا.
- البحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية بينما يكون متغيرة الاتجاه صباح غد الأحد على ساحل رأس لأنوف سرعتها مابين 05 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 و1.00 مترا .
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة، والرؤيـة جيدة.

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