الداخلية تصدر بيانا بشأن ما أثير حول غلق مكتب حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 11:36 مساء
شعار وزارة الداخلية، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بيانا بشأن ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مكتب حقوق الإنسان بها.

وقالت إنه جرى إعادة تفعيل اختصاصات المكتب تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالوزارة؛ باعتباره من ضمن الاختصاصات الأصيلة للإدارة، وتضمينه مهام تواكب ظروف وطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، حسب البيان المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكدت تكليف خبراء ومستشارين القانونيين لتولي مهام تطوير آليات المكتب، وبناء قواعد أساسية للعمل الأمني والشرطي لمكونات الوزارة كافة، مشيرة إلى أنها ستعرض النتائج أمام الرأي العام في وقت قريب، من خلال سلسلة من الإجراءات والمهام التي أسندت للمكتب خصوصا.

وأشار البيان إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار مراجعة الوزارة للعديد من الإجراءات السابقة المعمول بها، والتي من ضمنها أسس وأساليب العمل واختصاصات مكتب حقوق الإنسان.

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