المنقوش تدعو إلى عقد قمة لدول اتحاد المغرب العربي وتعلن تشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 03:39 مساء
المؤتمر الصحفي لبورية والمنقوش في الرباط، الجمعة 11 يونيو 2021. (الخارجية المغربية)

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى عقد قمة لدولة اتحاد المغرب العربي، معلنة عن اتفاقها مع نظيرها المغربي على تشكيل لجنة قنصلية مشتركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للمنقوش ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط.

وثمنت المنقوش خلال المؤتمر الصحفي دور المغرب في احتضان الحوار السياسي الليبي في الصخيرات وجهودها الحالية لتحقيق التوافق بين الليبيين، مشددة على «أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الليبي».

وأكدت المنقوش أنه «ليس هناك مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة من كل الأطراف»، آملة في دعم مغاربي لليبيا خلال مؤتمر برلين2 الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية على مستوى وزراء الخارجية.

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وقالت المنقوش إنها اتفقت مع نظيرها المغربي على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة قضية التأشيرات والإقامة، مشيدة بدور المغرب وشراكته في ملفات المنطقة لتعزيز الاستقرار ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي أن ليبيا تتطلع إلى «تعاون أمني وعسكري مع المغرب»، داعية الرباط إلى إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة طرابلس، داعية كذلك إلى عقد قمة للاتحاد المغاربي.

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