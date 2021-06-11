بوريطة: دعم المغرب لليبيا غير مشروط وغير محدود

المؤتمر الصحفي لبورية والمنقوش في الرباط، الجمعة 11 يونيو 2021. (الخارجية المغربية)

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن الرباط تريد أن ترى ليبيا «بلدا مستقرا» وأن يعيش الشعب الليبي في إطار مؤسسات موحدة ورؤية لتنميته واستقراره، معلنا أن دعم المملكة لليبيا «غير مشروط وغير محدود».

وأعرب بوريطة خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الوم الجمعة، في الرباط، عن تفاؤل بلاده تجاه ليبيا، مؤكدا أن المملكة تدعم «ما هو في مصلحة ليبيا والليبيين».

وقال بوريطة إن «ليبيا تمر بمرحلة دقيقة جدا ومتفائلون بأن البلاد تسير بالاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى أن علاقات المغرب مع ليبيا «تاريخية»، نافيا أن يكون لديها أي أجندات تجاه هذا البلد.