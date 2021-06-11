«تكتل فزان النيابي» يطالب بانتخاب لجنتين من «النواب» و«الدولة» بشأن توزيع المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 12:36 مساء
اجتماع سابق لمجلس النواب في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب «تكتل فزان النيابي» بانتخاب لجنتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة يراعي في تشكيلهما البعد الجغرافي، مهمتهما وضع «أسس المشاركة والتوزيع للمناصب السيادية وآلية فرز ملفات المتقدمين»، وتعرض نتائجهما على مجلس النواب لإقرارها.

واستهجن التكتل في بيان، «تدويل» ملف المناصب السيادية، وقال: «تابعنا الجولات المتددة من الحوار بخصوص المناصب السيادية التي كنا نتمنى أن تتم التسوية فيها داخل أرض الوطن، ولكن تم تدويل هذه الأزمة وأصبحت تدار بأيادي خارجية».

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وانتقد «التصريحات المتضاربة» بشأن المناصب السيادية، معتبرا أنها «لا تخدم المصلحة العامة وتهدف إلى خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى»، محذرا من آثار سلبية على الدولة الليبية تتمثل في «زيادة حالة الانقسام المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الاجهزة الرقابة والقضائية».

ورصد التكتل عديد الشكاوي بخصوص عمل لجنة فرز المتقدمين إلى المناصب السيادية منها «إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية النافذة لأسباب غير موضوعية». 

والأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في بوزنيقة بالمملكة المغربية، وحدد شروطا ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.

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