91 عضوا بمجلس الدولة ينضمون إلى دعوة 51 نائبا لاعتماد مشروع الدستور لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة

اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

انضم 91 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة 51 عضوا بمجلس النواب، إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ يوليو 2017 «كدستور موقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة»، على أن يباشر «مجلس الشورى القادم»، النظر في تعديلاته الضرورية واللازمة «بعد سنتين من إنطلاق أعماله» وإقرار المشروع وعرضه معدلا للاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه «منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة».

وبرر الأعضاء الـ91 في بيان مشترك، اليوم الخميس، دعوتهم «استشعارا للمسؤولية وإدراكا لخطورة المرحلة وعظم التحديات» التي تواجه الليبيين و«ضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات».

- 51 نائبا يدعون إلى اعتماد مشروع الدستور كـ«دستور موقت» لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في وفمبر 2020 «نصا وروحا»، مشددين على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والمرلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي لأساس دستوري متين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي دعوة أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بعد دعوة 51 عضوا بمجلس النواب بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.