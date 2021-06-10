جلسة تشاورية بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في زوارة

اجتماع في زوارة بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة، 8 يونيو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

نظمت مراقبة الاقتصاد زوارة جلسة تشاورية لمناقشة مقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة داخل الحدود الإدارية للبلدية ضمن مشروع «تنمية وتطوير منطقة زوارة - رأس اجدير» .

واستعرضت الجلسة آخر المستجدات بخصوص ملف المنطقة الحرة، وقرار تكليف لجنة تأسيسية لها، وتبادل وجهات النظر والأراء والتشاور في السلبيات والإيجابيات والآثار التي قد يسببها هذا المشروع والنتائج المرجوة منه، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

واتفق على الدعوة لاجتماعات أخرى لكافة شرائح المجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، ودور القطاعات والمؤسسات المدنية في العمل مع بلدية زوارة في هذا الملف.

وخلال الفترة الماضية، التقى عميد المجلس البلدي زوارة حافظ بن ساسي وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الحويج، وناقش معه ملف المنطقة الحرة، ومدى إمكانية تفعيل القانون الصادر بالخصوص، حيث طالب بن ساسي بضرورة طرح القانون على أهالي المنطقة.

وأبدي الحويج إستعداده لتكليف لجنة من الوزارة للعمل على إنجاز هذا الطلب، والتواصل مع بلدية زوارة.