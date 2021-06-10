مصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة شعراء في حادث سير مروع بطريق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 10 يونيو 2021, 01:47 صباحا
صورة أرشيفية لحادث سير على طريق المطار في طرابلس. (أرشيفية، مديرية أمن طرابلس)

لقى أربعة أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة شعراء شعبيين بارزين من سكان سرت في حادث سير مروع بطريق سرت ودان بالكيلو متر 70 جنوب المدينة.

وقالت مصادر مرورية بسرت لـ«بوابة الوسط» أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتين الأولى من طراز «سامسونغ» كان يستقلها ثلاثة أشخاص شعراء شعبيين من مدينة سرت والسيارة الأخرى كانت قادمة من الجنوب نوع «مرسيدس» ويستقلها أربعة أشخاص، ونتيجة الحادث توفى أربعة أشخاص وأصيب آخرين بإصابات متفاوتة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بن سينا بسرت.

نتيجة الضباب
وأرجعت المصادر سبب اصطدام السيارتين إلى عدم وضوح الرؤية نتيجة الضباب حيث وقع الحادث في الساعة الثامنة صباحا. وأوضحت المصادر أن المتوفين هم الشاعر محمد أبوبكر موسى الخطري الذدافي وصالح الفرجاني فريتلو المجدوبي القذافي، وفوزي الفرجاني فريتلو القذافي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر محمد أبوبكر موسى القذافي سبق أن تولى منصب أمين رابطة الشعراء الشعبيين بسرت ورابطة الفنانين بسرت وشارك فى جميع دورات مهرجان الشعر الشعبي الذي كان ينظم سنويا.

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