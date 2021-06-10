السيطرة على تسرب نفطي بخط السماح-الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 01:12 صباحا
جانب من أعمال صيانة التسرب النفطي. (شركة الواحة للنفط)

 أعلنت شركة الواحة للنفط تمكن فرق الصيانة، الإربعاء من إتمام عملية صيانة في الخط المتضرر الذي يقع بموقع 170 كم ، من حقل السماح باتجاه الظهرة والسيطرة على التسرب النفطي بالخط.

وقالت الشركة في بيان لها على صفحتها بالفيسبوك أن «أعمال الصيانة أنجزت بعناصروطنية وبدون اي تأثيرات من شأنها أن تعيق سير عمليات الشحن والتصدير وبمتابعة قسم السلامة لمنع أي تأثيرات بيئية محتملة الحدوث».

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وأشارت الشركة إلى أن إنجاز أعمال الصيانة والسيطرة على التسري النفطي تم «بالتعاون المستمر بين فريق صيانة خطوط حقل الظهرة والسماح وفريق ادارة الهندسة للإنشاءات الحقلية والاقسام الاخري المعنية»، كما أنه تم «بعد ساعات من العمل الشاق و المتواصل وعلي الرغم من تحديات نقص المواد وقطع الغيار وصعوبة صيانة الخط بسبب عوامل التآكل والتلف الكلي مما سبب في رجوع التسربات بشكل متكرر».

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