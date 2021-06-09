تحرير 37 مخطوفا بينهم مصريون بمنطقة الشويرف

المخطوفون الأجانب الذين جرى تحريرهم في الشويرف، الأربعاء 9 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن تحرير 37 مخطوفا بينهم مصريون وأشخاص من دول أفريقية بمنطقة الشويرف، من قبل قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المخطوفين «كانوا محتجزين مدة ستة أشهر» لدى التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم، مؤكدة إلقاء القبض على ثلاثة من عناصره.

ووصفت الوزارة العملية الأمنية التي قام بها أعضاء البحث الجنائي بالجفرة فجر اليوم لتحرير المخطوفين بأنها كانت «ناجحة»، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ولا يزال البحث والتحري جاريين لضبط باقي التشكيل العصابي.

عناصر من التشكيل العاصبي ألقي القبض عليهم خلال تحرير المخطوفين بالشويرف، الأربعاء 9 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)