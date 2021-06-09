تبون يلتقي الكوني واللافي ويؤكد حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا

لقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع الكوني واللافي بقصر المرداية، الأربعاء 9 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، ظهر اليوم الأربعاء، بقصر المرداية في العاصمة، نائبي رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن تبون أكد خلال اللقاء «حرص بلاده على الأمن والاستقرار فى ليبيا، ودعم الحوار من خلال نجاح ملف المصالحة الوطنية، وصولا إلى الانتخابات، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية».

وأوضح المكتب الإعلامي أن زيارة الكوني واللافي تأتي في إطار التشاور المستمر الذي يجريه المجلس الرئاسي مع دول الجوار، من أجل أمن واستقرار ليبيا، مبينا أن لقاءهما مع الرئيس الجزائري جرى خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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ووصل الكوني واللافي صباح اليوم إلى الجزائر العاصمة، وكان في استقبالهما عند وصولهما إلى مطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن الكوني واللافي قام بعد وصولهما بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، وتلاوة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة الجزائرية، وزارا المتحف الوطني للمجاهد، للاطلاع على تاريخ الثورة الجزائرية، ووقعا على السجل الذهبي للزائرين بالمتحف.

لقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع الكوني واللافي بقصر المرداية، الأربعاء 9 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

الكوني واللافي وضعا إكليلا من الزهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة. (المجلس الرئاسي)