التومي يؤكد استعداد وزارة الحكم المحلي لدعم بلدية صبراتة وتحسين الخدمات داخل نطاقها

التومي والوفد المرافق له مع عميد وأعضاء مجلس بلدية صبراتة، الأربعاء، 9 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، «استعداد الوزارة لبذل ما أمكن من جهد لدعم بلدية صبراتة وتحسين الخدمات داخل نطاقها».

جاء ذلك خلال اجتماع التومي، اليوم الأربعاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة بمقر البلدية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، عادل الصادق، وعضو مجلس النواب، فرج عبدالملك، ومدير الإصحاح البيئي بصبراتة ورئيس شركة الخدمات العامة صبراتة.

ووصل التومي والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم إلى صبراتة ضمن سلسلة زيارات يجريها الوزير لبلديات الساحل الغربي، بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن التومي اطلع خلال الاجتماع على مسار عمل بلدية صبراتة وظروف مرافقها العامة، كما ناقش أهم الصعاب التي تواجهها البلدية وأبرزها ما تواجهه شركة الخدمات العامة من تحديات إدارية وفنية، وكذلك مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، ومسألة تفعيل إدارة الإصحاح البيئي.

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن اجتماع التومي أيضا مع عميد بلدية صبراتة محمد خليفة الحسلوك وأعضاء المجلس البلدي والمسؤولين المحليين تطرق أيضا إلى التباحث حول ظاهرة التعدي على الغابات والأملاك العامة بالبلدية وسبل الحد من هذه الظاهرة، وصعوبات الحرس البلدي ومجالات حلها.