الداخلية تناقش عودة فتح سفارة اليابان في العاصمة طرابلس

مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد وسام بن جامع والقائم بأعمال السفارة اليابانية ماسكي أماديرا، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 9 يونيو 2021. (فيسبوك)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد وسام بن جامع بحث، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماسكي أماديرا، عودة فتح سفارة اليابان داخل العاصمة طرابلس وكذلك التنسيق الأمني لزيارات للمدن الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، وفق الصفحة الرسمية للوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا

ونقلت الداخلية عن القائم بالأعمال سعادته بوجوده داخل العاصمة طرابلس، معربا عن جزيل شكره للمجهودات التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في حماية وتأمين مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.

ويتوالى عودة عمل البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في البلاد منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة مارس الماضي، وفي الأسبوع الماضي رحب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا، متطلعا إلى تسهيل الحصول على التأشيرات.