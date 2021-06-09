ضبط شحنة كبدة بميناء الخمس وردت باعتبارها بطاطس مجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 03:27 مساء
ضبط شحنة كبدة بميناء الخمس وردت باعتبارها بطاطس مجمدة، 9 يونيو 2021. (جمرك ميناء الخمس)

تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء الخمس البحري صباح الأربعاء من ضبط شحنة من الكبدة المجمدة داخل حاوية (40 قدم) بلغت (905) صناديق بأوزان تتراوح بين (20) و(30) كيلو للصندوق وردت على أنها بطاطس مجمدة بحسب الإقرار الجمركي.

واحتوت الحاوية «40 قدما» على 905 صناديق بأوزان تتراوح بين 20 و30 كيلوجراما للصندوق، على ما نشر مركز جمرك ميناء الخمس البحري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري

وفي يناير الماضي، تمكنت مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري من ضبط حاوية على متنها آلة تعبئة تستخدم في صناعة المخدرات، قادمة من الصين.

ضبط شحنة كبدة بميناء الخمس وردت باعتبارها بطاطس مجمدة، 9 يونيو 2021. (جمرك ميناء الخمس)
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