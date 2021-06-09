«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع جنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال، اليوم الأربعاء، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.
الخليج - رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط زخات من المطر على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده:
- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على الساحل، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على الحمادة.
الكفرة - السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.