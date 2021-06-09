صنع الله يعد بتقديم مؤسسة النفط الدعم لصندوق التضامن الاجتماعي فرع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 10:46 صباحا
لقاء صنع الله ووفد صندوق التضامن الاجتماعي فرع طرابلس، 8 يونيو 2021، (مؤسسة النفط)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بتقديم الدعم اللازم والمتاح في الوقت الراهن لصندوق التضامن الاجتماعي فرع طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الفرع، أمس الثلاثاء، حيث استعرض الوفد أعماله التي تهتم بالأيتام ونزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهم لإدماجهم في المجتمع ورعايتهم حتى الوصول بهم إلى بر الأمان، مشيرا إلى حاجتهم إلى مساعد المؤسسة، حسب بيان الأخيرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال صنع الله، إن المؤسسة الوطنية للنفط تخص كل الليبيين، وأن تقديم الدعم لهذه الشريحة واجب أخلاقي على الجميع، كما يحث الدين على كفالة اليتيم والاهتمام به من جميع النواحي، مردفا أن إدارة التنمية المستدامة سبق أن قدمت الدعم في عدة مناسبات لدور الأيتام والرعاية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والأكفاء في مختلف مناطق ليبيا.

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