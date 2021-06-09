وفد إيطالي يتفقد مطار معيتيقة للتأكد من استيفاء متطلبات الأمن والسلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 09:24 صباحا
الوفد الإيطالي خلال زيارته مطار معيتيقة، 6 يونيو 2021، (مصلحة الطيران)

تفقد وفد من هيئة الطيران الإيطالي بعض المرافق داخل مطار معيتيقة الدولي؛ لتقييمها والتأكد من استيفاء متطلبات ومعايير الأمن والسلامة.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد إلى المطار، يوم الأحد الماضي، حيث عقد اجتماع مع ممثلين عن مصلحة الطيران المدني، حسب بيان الأخيرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة في العملية التشغيلية بالمطار.

تأتي تلك الزيارة في إطار تحديد إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين على متن شركة الخطوط الجوية الإيطالية.

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