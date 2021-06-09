11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

مقر مركز العزل الصحي في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

سجلت بلدية سبها 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتسلم مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، 34 عينة خاصة بفحص الفيروس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 23 منها، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».