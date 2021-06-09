برعاية الدبيبة.. إطلاق مبادرة خيرية لدعم الأسر محدودة الدخل تحت شعار «وتعاونوا»

الدبيبة حاضرا خلال توقيع «القابضة للاتصالات» مبادرة «وتعاونوا» مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي, 8 يونيو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أطلقت الشركة القابضة للاتصالات، الثلاثاء، مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار «وتعاونوا» بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة.

وتهدف المبادرة لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية «sms» وإيداعها في حساب خاص، لصيانة مساكن الأسرة «المعوزة».

فيما تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي، وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50 ألفا دينار لكل منزل وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.

كما تهدف المبادرة إلى شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية، وسيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة تتراوح بين 2000 و5000 دينار، موزعة على كافة ربوع ليبيا، لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار.

وتستهدف المبادرة أيضا، المعيلين للعائلات المحتاجة، بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.

ووفق البيان، ستشكل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفيذ المبادرة.

الدبيبة حاضرا خلال توقيع «القابضة للاتصالات» مبادرة «وتعاونوا» مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي, 8 يونيو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

الدبيبة حاضرا خلال توقيع «القابضة للاتصالات» مبادرة «وتعاونوا» مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي, 8 يونيو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

الدبيبة حاضرا خلال توقيع «القابضة للاتصالات» مبادرة «وتعاونوا» مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي, 8 يونيو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)