برعاية الدبيبة.. إطلاق مبادرة خيرية لدعم الأسر محدودة الدخل تحت شعار «وتعاونوا»

أطلقت الشركة القابضة للاتصالات، الثلاثاء، مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار «وتعاونوا» بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة.
وتهدف المبادرة لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية «sms» وإيداعها في حساب خاص، لصيانة مساكن الأسرة «المعوزة».
فيما تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي، وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50 ألفا دينار لكل منزل وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.
كما تهدف المبادرة إلى شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية، وسيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة تتراوح بين 2000 و5000 دينار، موزعة على كافة ربوع ليبيا، لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار.
وتستهدف المبادرة أيضا، المعيلين للعائلات المحتاجة، بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.
ووفق البيان، ستشكل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفيذ المبادرة.